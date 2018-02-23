Galatasaray'a 'Avrupa'ya gitmeyin' tavsiyesi

Talimat verdi bile

Mustafa Cengiz'den açıklama

Galatasaray'a transfer yasağı gelme olasılığı %99.9! Çünkü Özbek, verdiği sözü tutmadı ve 3 kat zarar içerisinde kulübü bıraktı. Bu yüzden transfer yasağı gelme olasılığı %99.9 ihtimalindedir. 'Oyuncu al-sat yasağı' da gelebilir ama full bir yasak da gelebilir. Diğer bir olasılık ise; Avrupa kupalarından men söz konusu olabilir. - FATİH ALTAYLI -

Galatasaray Sportif AŞ'nin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Aaraştırma Komisyonu tarafından incelenmesi tamamlandı.Gelen haberlere göre yapılan inceleme sonucunda G.Saray'ın taahhüt ettiği başa baş harcamalar konusunda kuralallara uyamadığı tespit edildi. Bu nedenle 2016'da verilen Avrupa'dan 1+1 yıl men cezasının ikinci bölümünün uygulanması için tavsiye kararı verildiği bildirildi.Başkan Mustafa Cengiz'in ise bu gelişmeler sonrası kolları sıvayıp yeni bir ceza gelmemesi için çalışma başlattığı kaydedildi. Başkanın gerekli donelerin toplanması için hukukçulara talimat verdiği ve 9 Mart'ta bir heyetle birlikte Nyon'a giderek UEFA'ya savunma vereceği ifade edildi.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "9 Mart'ta UEFA ile yapacağımız Finansal Fair Play görüşmesi öncesi kulüp olarak gerekli hazırlığımızı yaptık. UEFA'nın da büyüyen ve gelişen G.Saray ve Türk futboluna gereken şansı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.