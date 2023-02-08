Galatasaray, Zaniolo'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de flaş bir hamleye imza attı ve Roma'dan genç yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.



Açıklamada futbolcunun kulübüne 15 milyon euro bonservisin 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödeneceği belirtildi.



Oyuncuya ise 2022-23 sezonu için 900 bin euro diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin euro ödeneceği kaydedildi.



Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü Roma ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20'si A.S. Roma S.r.l.'ye ödenecektir.



Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.



Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir.



Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.





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