06 Temmuz
KFUM-Bryne
15:30
06 Temmuz
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Rangers-Club Brugge
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17:30
06 Temmuz
Elfsborg-Haecken
17:30
06 Temmuz
Universidad Catolica-Colo Colo
22:00

Galatasaray, Yunus Akgün ile anlaştı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Milli yıldız, yeni sözleşmesine göre yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.

calendar 06 Temmuz 2025 14:16
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Yunus Akgün ile anlaştı!
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Galatasaray, milli yıldızı Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Takvim'de yer alan habere göre, imza töreninin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Milli yıldız, yeni sözleşmesine göre yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle imza törenin önümüzdeki haftaya sarktığı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti. 

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