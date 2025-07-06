Galatasaray, milli yıldızı Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.
2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Takvim'de yer alan habere göre, imza töreninin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Milli yıldız, yeni sözleşmesine göre yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle imza törenin önümüzdeki haftaya sarktığı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti.
2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Takvim'de yer alan habere göre, imza töreninin önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Milli yıldız, yeni sözleşmesine göre yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle imza törenin önümüzdeki haftaya sarktığı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti.