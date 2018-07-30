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Galatasaray, Yunan şampiyonuna karşı!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Salı günü Yunanistan Süper Ligi'nin şampiyonu AEK ile karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Galatasaray, Yunan şampiyonuna karşı!
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30 Temmuz 2018 14:00
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Salı günü deplasmanda Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Smart Spor canlı yayınlayacak. 

AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı. 

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı maçlarda İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu. TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda Tunus temsilcisi Club Africain'i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, AEK müsabakasıyla sezon öncesi hazırlık maçlarını tamamlayacak.

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

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