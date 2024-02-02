Galatasaray, Vinicius'u açıkladı!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Vinicius'u açıkladı!
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02 Şubat 2024 19:39
Son güncelleme 02 Şubat 2024 20:07
Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius'un transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Galatasaray, bu transfer için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius da 600 bin euro maaş ödeyecek.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

SERGE AURIER DE AÇIKLANDI

Galatasaray, Carlos Vinicius ile birlikte sağ bek Serge Aurier transferini de açıkladı. Aurier transferinin detayları için tıklayınız.




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