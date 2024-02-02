Galatasaray, Vinicius'u açıkladı!

Galatasaray, Fulham'dan Carlos Vinicius'un transferini açıkladı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Galatasaray, bu transfer için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius da 600 bin euro maaş ödeyecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
SERGE AURIER DE AÇIKLANDI
Galatasaray, Carlos Vinicius ile birlikte sağ bek Serge Aurier transferini de açıkladı. Aurier transferinin detayları için tıklayınız.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Galatasaray, bu transfer için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius da 600 bin euro maaş ödeyecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."
SERGE AURIER DE AÇIKLANDI
Galatasaray, Carlos Vinicius ile birlikte sağ bek Serge Aurier transferini de açıkladı. Aurier transferinin detayları için tıklayınız.