İşte Serge Aurier'in Galatasaray'a maliyeti!

Galatasaray, Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesini Nottingham Forest'tan Serge Aurier ile güçlendirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Aurier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, Fildişili sağ bek için Nottingham'a 100 bin euro ödeyecek. Galatasaray, Aurier'e ise 600 bin euro ücret ve 150 bin euro imza ücreti verecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100.000 euro transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza ücreti ödenecektir."
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Aurier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, Fildişili sağ bek için Nottingham'a 100 bin euro ödeyecek. Galatasaray, Aurier'e ise 600 bin euro ücret ve 150 bin euro imza ücreti verecek.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100.000 euro transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza ücreti ödenecektir."