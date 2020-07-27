Galatasaray, Victor Ruiz'le masada!

Galatasaray, Beşiktaş'tan sözleşmesini feshederek ayrılan Victor Ruiz için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Fanatik
Galatasaray, Victor Ruiz'le masada!
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27 Temmuz 2020 13:50
Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Victor Ruiz ile ilgili pazarlıklar sürüyor.

Alacakları ödenmediği için Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. Teknik heyetin sıcak baktığı oyuncuyla ilgili pazarlıklar sürüyor.

Beşiktaş'ta 1.8 milyon Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki stoperden bu rakamı indirmesi istendi. Bu transferdeki esas önemli nokta FIFA kararı. Beşiktaş ile İspanyol stoper, fesih nedeniyle davalık olmuştu.



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