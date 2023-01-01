Galatasaray ve Nottingham Bakayoko'yu istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.



Sky İtalya'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Nottingham Forest, Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko ile ilgileniyor.



Haberde İtalyan ekibi Milan'ın hareketli bir transfer dönemi geçirmesinin beklenmediği belirtilirken, Bakayoko'nun satılması durumunda eksik bölgelere takviye yapacağı kaydedildi.



Bonservisi Chelsea'de bulunan Fransız oyuncuya şu ana kadar herhangi bir teklifin gelmediği ve Galatasaray ve Nottingham'ın Bakayoko ile ilgilendiği yazıldı.



Serie A devi Milan'ın Chelsea ile anlaşılması durumunda transferde kolaylık sağlayacağı belirtildi.



28 yaşındaki başarılı orta sahanın sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Kiralık sözleşmesi sona erdiğinde yeniden Chelsea'ye dönecek.





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