Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!

Fenerbahçe'nin derbide Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmesiyle birlikte zirvede puan farkı 3'e indi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları!
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06 Nisan 2025 21:46
Son güncelleme 06 Nisan 2025 23:50
32. haftanın sona erdiği Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 71, Fenerbahçe'nin 68 puanı bulunuyor,

Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 3'e indi.

İki takımın da 4 deplasman ve 4 iç saha maçına çıkacağı fikstür şu şekilde:

Galatasaray'ın kalan maçları

Samsunspor (D), Bodrumspor, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D), Başakşehir

Fenerbahçe 'nin kalan maçları

Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor




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