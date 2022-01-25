Galatasaray ve Fenerbahçe, Gomis için karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.



Fransız basınında yer alan habere göre; iki ezeli rakibin, Al Hilal'den ayrılan Bafetimbi Gomis'i kadrolarına katmak için devrede oldukları belirtildi.



AL-RAYYAN DA DEVREDE



Haberde; Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Katar'dan Al-Rayyan'ın da tecrübeli golcüyü transfer etmek istediği ifade edildi.



GALATASARAY'DA GOL KRALI OLDU



Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.





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