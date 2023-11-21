Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Salih Özcan derbisi

Borussia Dortmund'da bu sezon 7'si ilk onbirde 11 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan'ın A Milli Takım'daki performansı, ön libero arayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Salih Özcan derbisi
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21 Kasım 2023 12:23
Son dönemde Avrupa'da yetişip A milli takım seviyesinde Türkiye'yi seçen oyunculardan biri Salih ÖzcanGalatasaray ile Fenerbahçe, gurbetçi futbolcu için karşı karşıya...

Köln'ün altyapısından yetişen, Temmuz 2022'de 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ön libero ve 8 numara arayan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Salih Özcan, A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı maçın ikinci yarısında İsmail Yüksek'in yerine girmiş ve efektif futboluyla dikkat çekmişti.

DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Yetiştiği ülkenin milli takımına karşı çıktığı maçta çektiği bir şutla direğe de takılan Salih'in Borussia Dortmund ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Sarı-siyahlı formayı bu sezon üç kulvarda (7'si ilk onbirde ve 90'ar dakika olmak üzere) 11 kez giyen milli futbolcu, yerli statüsünde de oynayacağı için ezeli rakiplerin iştahını kabartıyor.

İKİ TAKIM DA HAMLE YAPABİLİR

Okan Buruk'un da İsmail Kartal'ın da istediği, mevcut piyasa değeri 13 milyon Euro olan Salih için iki takım da devre arasında hamle yapabilir.  

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