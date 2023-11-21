Son dönemde Avrupa'da yetişip A milli takım seviyesinde Türkiye'yi seçen oyunculardan biri, gurbetçi futbolcu için karşı karşıya...Köln'ün altyapısından yetişen, Temmuz 2022'de 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ön libero ve 8 numara arayan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Salih Özcan, A Milli Takım'ın Almanya ile oynadığı maçın ikinci yarısında İsmail Yüksek'in yerine girmiş ve efektif futboluyla dikkat çekmişti.Yetiştiği ülkenin milli takımına karşı çıktığı maçta çektiği bir şutla direğe de takılan Salih'in Borussia Dortmund ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Sarı-siyahlı formayı bu sezon üç kulvarda (7'si ilk onbirde ve 90'ar dakika olmak üzere) 11 kez giyen milli futbolcu, yerli statüsünde de oynayacağı için ezeli rakiplerin iştahını kabartıyor.Okan Buruk'un da İsmail Kartal'ın da istediği, mevcut piyasa değeri 13 milyon Euro olan Salih için iki takım da devre arasında hamle yapabilir.