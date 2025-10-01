Galatasaray ve Crystal Palace'ın serisi devam ediyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde ortaya çıkan istatistik yine gerçek oldu!
30 Eylül 2023 tarihinde, Manchester United'ı önce Crystal Palace 1-0 yendi. 3 Ekim 2023 tarihinde ise Galatasaray, Old Trafford'da 3-2 kazandı.
Yine 27 Ekim 2024'te Crystal Palace, Tottenham'ı 1-0 mağlup etti. 7 Kasım 2024'te ise Galatasaray, Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla galip geldi.
Geçtiğimiz hafta 27 Eylül tarihinde Crystal Palace, Liverpool'u 2-1 ile geçti. 30 Eylül'de ise Galatasaray, Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Böylece üç sezon arka arkaya Galatasaray ve Crystal Palace, kısa süre içerisinde karşılaştıkları ortak İngiliz takımlarını mağlup etmiş oldu.
