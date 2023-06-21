Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü

Transfer sezonunun başlamasıyla harekete geçen Galatasaray ve Beşiktaş, genç bir oyuncu için yarışa girdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, Somaspor forması giyen Emrecan Bulut için resmi temaslara başladı.
20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 16 gol 1 asist kaydetti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, Somaspor forması giyen Emrecan Bulut için resmi temaslara başladı.
20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 16 gol 1 asist kaydetti.
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