Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, Somaspor'un genç oyuncusu Emrecan Bulut'u gündemine aldı.

, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşine düştü
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21 Haziran 2023 22:15
Transfer sezonunun başlamasıyla harekete geçen Galatasaray ve Beşiktaş, genç bir oyuncu için yarışa girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, Somaspor forması giyen Emrecan Bulut için resmi temaslara başladı.

20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 16 gol 1 asist kaydetti.

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