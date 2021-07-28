Galatasaray UEFA'dan devam edecek: İşte rakibi...

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için 3. eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray UEFA'dan devam edecek: İşte rakibi...
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28 Temmuz 2021 22:50
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven karşısında iki maçı da kaybederek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki karşılaşmalar, 5 ve 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, ilk karşılaşmayı İstanbul'da oynayacak.


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