UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Francisco Farioli yönetiminde Ajax ile Hollanda'da karşılaştı. Maçı 2-1 kaybeden Galatasaray, ilk 8'e kalamadı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'ni 14. sırada tamamladı. Galatasaray böylece yoluna Play-Off Turu'ndan devam edecek.
Ajax'a sahasında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Bertrand Traore ve 58. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti. Galatasaray'ın golü 90+4. dakikada Victor Osimhen'den geldi.
ÜÇ İSİM CEZALI!
Galatasaray'da sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Snachez cezalı duruma düştü. Üç isim Play -Off Turu'ndaki ilk maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi FC Midtjylland ya da AZ Alkmaar olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi, Cuma günkü kura çekimi sonrası netleşecek.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 1-0 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ismail Jakobs'tan ağrıları nedeniyle, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Berkan Kutlu ve Gabriel Sara'yı görevlendirdi.
BERKAN SOL BEK OYNADI!
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, müsabakada sol bek olarak görev yaptı.
Ismail Jakobs'un sakatlığında sol bek alternatifi bulunmayan Okan Buruk, daha önce sık sık yaptığı gibi Berkan'ı sol beke çekti.
AHMETCAN VE WEGHORST YEDEK BAŞLADI
Ajax'ta Türk futbolunun yakından tanıdığı Ahmetcan Kaplan ve Wout Weghorst yedekler arasında yer aldı.
Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yazında yaklaşık 10 milyon avro bedelle Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a transfer olan Ahmetcan, Galatasaray karşısında teknik direktör Francesco Farioli'den görev bekledi.
2022-2023 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren Hollandalı santrfor Weghorst da yedekler arasında oturdu.
AJAX KALESİNİ 41 YAŞINDAKİ PASVEER KORUDU
Hollanda temsilcisinin kalesinde tecrübeli file bekçisi Remko Pasveer görev yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekibin kalesini koruyan 41 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giydi. Bu sezonki 34. resmi maçına çıkan Pasveer, 29 gol yerken, 15 müsabakada kalesini gole kapattı.
İLK YARIDA ETKİSİZ OYUN!
Maçın ilk yarısında istediği oyunu ortaya koyamayan Galatasaray, maçın 23. dakikasında Bertrand Traore'nin golüne engel olamadı. İlk yarıda istedği organizae atakları geliştiremeyen Galatasaray, zaman zaman duran toplarda Ajax kalesinde tehlikeler yaratmaya çalıştı. İlk yarıda gol bulamayan Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride gitti.
İKİNCİ YARI BEKLENMEDİK GOL!
İkinci yarıya gol parolasıyla başlayan Galatasaray, 58. dakikada Kian Fitz-Jim'in golüne engel olamadı. İlk 8 için galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray'da bu golün ardından Okan Buruk, oyuna müdahale etme kararı aldı.
BATSHUAYI VE OSIMHEN ATAMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın 61. dakikasında Yunus Akgün ile Berkan Kutlu'yu kenara aldı. Michy Batshuayi ile Elias Jeler oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez tehlike yaratan Batshuayi, Ajax kalesinde önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Batshuayi'nin pozisyonundan kısa bir süre sonra Victor Osimhen sağ çaprazda kalecinden sıyrıldı ama vuruşunda top dışarı gitti. Okan Buruk, maçın 69. dakikasında ise Dries Mertens'in yerine Yusuf Demir'i sahaya sürdü.
OSIMHEN'İN GOLÜ YETMEDİ
Maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen zaman zaman pozisyonlar bulan Galatasaray'da Osimhen 90+4.dakikada topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi. Ancak kalan bölümde gol olmadı ve Galatasaray maçı kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Osimhen kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan uzun pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Osimhen, önündeki boş alanı değerlendirerek ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı yıldızın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
23. dakikada Ajax öne geçti. Soldan ceza sahasına sokulan Akpom'un yerden şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Traore, ceza sahası sağ çaprazında önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Kaan Ayhan'ın Ajax yarı alanının ortalarından sağ taç çizgisi yakınından şutunda, kaleci Pasveer topu güçlükle kornere çeldi.
58. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Sağ kanattan Gaaei'nin ortasında Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı top, Brobbey'in önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını Fitz-Jim'e aktardı. Sağ kanatta açısı daha iyi olan Fitz-Jim'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.
64. dakikada Brobbey'in ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Muslera'da kaldı.
66. dakikada Sara'nın ceza yayı gerisinden yerden çıkardığı şutta kaleci Pasveer sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Batshuayi'nin bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan korner sonrasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim (Dk. 79 Mokio), Henderson (Dk. 79 Rugani), Taylor, Traore (Dk. 73 Berghuis), Godts (Dk. 12 Akpom), Brobbey (Dk. 73 Weghorst)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Dk. 90 Nelsson), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 61 Batshuayi), Torreira, Sara, Yunus Akgün (Dk. 61 Jelert), Mertens (Dk. 69 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Efe Akman), Osimhen
Goller: Dk. 23 Traore, Dk. 58 Fitz-Jim (Ajax), Dk. 90+4 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 38 Osimhen, Dk. 53 Torreira, Dk. 79 Sanchez (Galatasaray), Dk. 72 Traore (Ajax)
Ajax'a sahasında galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Bertrand Traore ve 58. dakikada Kian Fitz-Jim kaydetti. Galatasaray'ın golü 90+4. dakikada Victor Osimhen'den geldi.
ÜÇ İSİM CEZALI!
Galatasaray'da sarı kart gören Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Snachez cezalı duruma düştü. Üç isim Play -Off Turu'ndaki ilk maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi FC Midtjylland ya da AZ Alkmaar olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi, Cuma günkü kura çekimi sonrası netleşecek.
OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 1-0 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, Konyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Ismail Jakobs'tan ağrıları nedeniyle, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Berkan Kutlu ve Gabriel Sara'yı görevlendirdi.
BERKAN SOL BEK OYNADI!
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, müsabakada sol bek olarak görev yaptı.
Ismail Jakobs'un sakatlığında sol bek alternatifi bulunmayan Okan Buruk, daha önce sık sık yaptığı gibi Berkan'ı sol beke çekti.
AHMETCAN VE WEGHORST YEDEK BAŞLADI
Ajax'ta Türk futbolunun yakından tanıdığı Ahmetcan Kaplan ve Wout Weghorst yedekler arasında yer aldı.
Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yazında yaklaşık 10 milyon avro bedelle Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a transfer olan Ahmetcan, Galatasaray karşısında teknik direktör Francesco Farioli'den görev bekledi.
2022-2023 sezonunun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren Hollandalı santrfor Weghorst da yedekler arasında oturdu.
AJAX KALESİNİ 41 YAŞINDAKİ PASVEER KORUDU
Hollanda temsilcisinin kalesinde tecrübeli file bekçisi Remko Pasveer görev yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekibin kalesini koruyan 41 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray'a karşı ilk 11'de forma giydi. Bu sezonki 34. resmi maçına çıkan Pasveer, 29 gol yerken, 15 müsabakada kalesini gole kapattı.
İLK YARIDA ETKİSİZ OYUN!
Maçın ilk yarısında istediği oyunu ortaya koyamayan Galatasaray, maçın 23. dakikasında Bertrand Traore'nin golüne engel olamadı. İlk yarıda istedği organizae atakları geliştiremeyen Galatasaray, zaman zaman duran toplarda Ajax kalesinde tehlikeler yaratmaya çalıştı. İlk yarıda gol bulamayan Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride gitti.
İKİNCİ YARI BEKLENMEDİK GOL!
İkinci yarıya gol parolasıyla başlayan Galatasaray, 58. dakikada Kian Fitz-Jim'in golüne engel olamadı. İlk 8 için galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray'da bu golün ardından Okan Buruk, oyuna müdahale etme kararı aldı.
BATSHUAYI VE OSIMHEN ATAMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın 61. dakikasında Yunus Akgün ile Berkan Kutlu'yu kenara aldı. Michy Batshuayi ile Elias Jeler oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez tehlike yaratan Batshuayi, Ajax kalesinde önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Batshuayi'nin pozisyonundan kısa bir süre sonra Victor Osimhen sağ çaprazda kalecinden sıyrıldı ama vuruşunda top dışarı gitti. Okan Buruk, maçın 69. dakikasında ise Dries Mertens'in yerine Yusuf Demir'i sahaya sürdü.
OSIMHEN'İN GOLÜ YETMEDİ
Maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen zaman zaman pozisyonlar bulan Galatasaray'da Osimhen 90+4.dakikada topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1'e getirdi. Ancak kalan bölümde gol olmadı ve Galatasaray maçı kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topa altıpas önünde yükselen Osimhen kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan uzun pasına kendi yarı sahasından hareketlenen Osimhen, önündeki boş alanı değerlendirerek ceza sahasına sokuldu. Nijeryalı yıldızın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
23. dakikada Ajax öne geçti. Soldan ceza sahasına sokulan Akpom'un yerden şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çeldi. Traore, ceza sahası sağ çaprazında önünde bulduğu topu ağlara gönderdi: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Kaan Ayhan'ın Ajax yarı alanının ortalarından sağ taç çizgisi yakınından şutunda, kaleci Pasveer topu güçlükle kornere çeldi.
58. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Sağ kanattan Gaaei'nin ortasında Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı top, Brobbey'in önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını Fitz-Jim'e aktardı. Sağ kanatta açısı daha iyi olan Fitz-Jim'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.
64. dakikada Brobbey'in ceza sahası çizgisi üzerinden sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Muslera'da kaldı.
66. dakikada Sara'nın ceza yayı gerisinden yerden çıkardığı şutta kaleci Pasveer sağına yatarak topun ağlara gitmesini önledi. Seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Batshuayi'nin bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan kullanılan korner sonrasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
Stat: Johan Cruijff Arena
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Hato, Fitz-Jim (Dk. 79 Mokio), Henderson (Dk. 79 Rugani), Taylor, Traore (Dk. 73 Berghuis), Godts (Dk. 12 Akpom), Brobbey (Dk. 73 Weghorst)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez (Dk. 90 Nelsson), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu (Dk. 61 Batshuayi), Torreira, Sara, Yunus Akgün (Dk. 61 Jelert), Mertens (Dk. 69 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90 Efe Akman), Osimhen
Goller: Dk. 23 Traore, Dk. 58 Fitz-Jim (Ajax), Dk. 90+4 Osimhen (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 38 Osimhen, Dk. 53 Torreira, Dk. 79 Sanchez (Galatasaray), Dk. 72 Traore (Ajax)