Galatasaray U19, Trabzonspor U19'u tek golle devirdi!

U19 Paf Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü dakika 65'te Berk Kızıldemir kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 18'e yükseltti. Trabzonspor, 19 puanda kaldı.
U19 Paf Ligi'nin gelecek haftasında Galatasaray U19, Kocaelispor U19 deplasmanına gidecek. Trabzonspor U19 ise Alanyaspor U19'u ağırlayacak.
