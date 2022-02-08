Galatasaray U19 Hakan Balta'ya emanet

Galatasaray'da U19 takımının teknik direktörlüğüne Hakan Balta getirildi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray U19 Hakan Balta'ya emanet
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08 Şubat 2022 17:29
Galatasaray U19'da Hakan Balta yeni teknik direktör oldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada A Takım İdari Direktör Yardımcılığı da yapan Hakan Balta'nın 19 Yaş Altı Takımı'n teknik direktörü olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne eski futbolcumuz, Futbol A Takımımızda İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirilmiştir.

Hakan Balta, Hatayspor deplasmanında takımın başında olacaktır."

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