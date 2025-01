Galatasaray, Tyrone Wallace transferini resmen açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, çarpıcı bir transfere imza attı.



Ligde ve Avrupa'da iddiasını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, THY EuroLeague ekibi Zalgiris Kaunas'tan Amerikalı oyun kurucu Tyrone Wallace ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, Amerikalı oyun kurucu Tyrone Wallace ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon ligimizde Türk Telekom forması ile izlediğimiz tecrübeli oyun kurucu Tyrone Wallace, bu sezon başında EuroLeague takımlarından Zalgiris Kaunas forması ile mücadele etmekteydi. Yeni transferimiz Tyrone Wallace'a sarı kırmızılı renklerimize hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



TYRONE WALLACE KİMDİR?



Amerika'nın California eyaletinde Bakersfield şehrinde 10 Haziran 1994 tarihinde dünyaya geldi. Lise eğitimini doğduğu şehirde Baskesfied Lisesi'nde okuduktan sonra üniversite eğitimi için University of California Berkeley'ye katıldı. Okulunun takımında yer aldığı her yıl ortalamalarını artırarak son senesinde 15.3 sayı, 5.3 ribaunt ve 4.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.



Berkeley'den mezun olduktan sonra 2016 yılında henüz ilk yazında NBA takımlarından Utah Jazz tarafından draft edildi ve Utah forması ile NBA Summer League'de boy gösterdi. 2016/17 sezonunu Utah Jazz'ın NBA D-Legue takımlarından Salt Lake City Stars forması ile 38 maçta forma giyerek tamamladı.



Bir sondaki sezon başında 2017/18'de Los Angeles Clippers'a transfer oldu. Buradaki ilk senesinde 29 maçta 10.0 sayı, 3.6 ribaunt, 2.4asist ortalamaları ile takımına katkı verdi. Aynı sezon içinde NBA G-League ekiplerinden Agua Caliente Clippers of Ontario ile 26 maça çıktı.



2018/19 sezonunda Los Angeles Clippers kadrosunda kendine yer bulan yeni transferimiz Tyrone Wallace 61 maçta süre aldı. 2019/20 sezonu başında bir başka NBA takımı Minnesota Timberwolves ile imzalasa da sezon içinde sırasıyla Minnesota Timberwolves ve Atlanta Hawks takımlarında oynadı. Atlanta Hawks forması ile 14 maçta forma giydi.



2020/21 ve 2021/22 sezonlarını NBA G-League'de geçirdikten sonra 2022/23 sezonu başında rotasını Avrupa'ya çevirerek Fransa'nın yolunu tuttu ve Paris Basketball ile sözleşme imzaladı. 28 Fransa Ligi maçında 16.0 sayı, 4.8 ribaunt ve 6.0 asist ortalamaları ile takımına önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Aynı sezon Paris Basketball ile EuroCup'ta da forma giyen oyuncumuz 15.7 sayı, 3.7 ribaunt, 5.0 asist ve 1.5 top çalma istatistiklerini yakaladı.



2023/24 sezonu başında kariyerinin en verimli yılını yaşayacağı Türk Telekom'a transfer oldu. Türk Telekom forması ile ligimizde ve EuroCup'ta oldukça başarılı maçlar çıkardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 32 maçta 17.3 sayı, 5.1 ribaunt, 4.9 asist, 1.1 top çalma ortalamaları tuttururken, EuroCup'ta ise bu ortalamaları daha da yukarıya çekerek 19 maçta 17.9 sayı, 4.2 ribaunt, 3.8 asist, 1.7 top çalma istatistikleri ile takımına katkıda bulundu.



Türk Telekom forması ile hem ligimizde hem de EuroCup'ta gösterdiği etkili performansın ardından EuroLeague takımlarından Zalgiris Kaunas'ın radarına giren Tyron Wallace Litvanya temsilcisi ile 2024/25 sezonu başında sözleşme imzaladı.