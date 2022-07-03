Galatasaray, transferi bitiriyor: Joao Pedro

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sonrası bir transferde daha sona geldi.Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Cagliari'de forma giyen 10 numara Joao Pedro'nun transferi için artık geri sayıma geçti.Galatasaray, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık anlaşma sağlarken, İtalyan ekibi ile transfer için son detaylar görüşülüyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca, oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro ücret ödeyecek.Öte yandan Cagliari ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin sona geldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların transferi 5 milyon euro civarında bitirmeyi hedeflediği belirtildi.10 numara pozisyonunda forma giyen Joao Pedro, geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.Brezilyalı futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.