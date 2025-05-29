28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
1-4
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
0-2
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
2-4
29 Mayıs
Internacional-Bahia
2-1

Galatasaray transfer için dersini aldı!

Galatasaray, yeni sezonda takım kimyasını bozmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yetenekli ancak takımdaşlık duygusundan uzak profilleri listesinden uzak tutuyor.

calendar 29 Mayıs 2025 08:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray transfer için dersini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray, Avrupa'da iddialı olacak bir kadro kurmaya çalışıyor.

GALATASARAY DERSİNİ ALDI

Manchester City'den Bernardo Silva ve Bayern Münih'ten Leroy Sane, sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Scout ekibimizle çalışıyoruz. İsim vermek doğru olmaz" demekle yetinirken, Galatasaray cephesi geçmişte yapılan transfer yanlışlarından dersini aldı.

LİSTEDEN UZAK

Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yetenekli ancak takımdaşlık duygusundan uzak profiller, bu yaz transfer döneminde listeden elenecek.

Başta Sane ve Bernardo Silva olmak üzere gündemdeki oyuncuların hem kulüp hem milli takım arkadaşlarından bilgi alınıyor. Futbolculuk yeteneği kadar karaktere de önem veren sarıkırmızılılar, üst üste üç sene şampiyon olmuş takımın kimyasını bozmak istemiyor.

ZANIOLO'NUN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Roma - Fiorentina U20 maçının ardından soyunma odası bastığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Nicolo Zaniolo'nun Fiorentina'da kalması beklenmiyor. 25 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.