Galatasaray transfer için dersini aldı!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray, Avrupa'da iddialı olacak bir kadro kurmaya çalışıyor.
GALATASARAY DERSİNİ ALDI
Manchester City'den Bernardo Silva ve Bayern Münih'ten Leroy Sane, sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Scout ekibimizle çalışıyoruz. İsim vermek doğru olmaz" demekle yetinirken, Galatasaray cephesi geçmişte yapılan transfer yanlışlarından dersini aldı.
LİSTEDEN UZAK
Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yetenekli ancak takımdaşlık duygusundan uzak profiller, bu yaz transfer döneminde listeden elenecek.
Başta Sane ve Bernardo Silva olmak üzere gündemdeki oyuncuların hem kulüp hem milli takım arkadaşlarından bilgi alınıyor. Futbolculuk yeteneği kadar karaktere de önem veren sarıkırmızılılar, üst üste üç sene şampiyon olmuş takımın kimyasını bozmak istemiyor.
ZANIOLO'NUN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Roma - Fiorentina U20 maçının ardından soyunma odası bastığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Nicolo Zaniolo'nun Fiorentina'da kalması beklenmiyor. 25 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY DERSİNİ ALDI
Manchester City'den Bernardo Silva ve Bayern Münih'ten Leroy Sane, sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, "Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. Scout ekibimizle çalışıyoruz. İsim vermek doğru olmaz" demekle yetinirken, Galatasaray cephesi geçmişte yapılan transfer yanlışlarından dersini aldı.
LİSTEDEN UZAK
Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech gibi yetenekli ancak takımdaşlık duygusundan uzak profiller, bu yaz transfer döneminde listeden elenecek.
Başta Sane ve Bernardo Silva olmak üzere gündemdeki oyuncuların hem kulüp hem milli takım arkadaşlarından bilgi alınıyor. Futbolculuk yeteneği kadar karaktere de önem veren sarıkırmızılılar, üst üste üç sene şampiyon olmuş takımın kimyasını bozmak istemiyor.
ZANIOLO'NUN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Roma - Fiorentina U20 maçının ardından soyunma odası bastığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan Nicolo Zaniolo'nun Fiorentina'da kalması beklenmiyor. 25 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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