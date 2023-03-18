Galatasaray taraftarından takıma özel karşılama!

Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'a taraftarından destek geldi.
Sarı kırmızılı takımın taraftarları, futbolcuları havalimanında karşıladı.
Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara moral veren bir grup taraftar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" sloganlarıyla tezahüratta bulundu.
Konya deplasmanından mağlubiyetle dönen futbolcuların üzüntüsü yüzlerinden okunurken, kafile taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.
Sarı kırmızılı takımın taraftarları, futbolcuları havalimanında karşıladı.
Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara moral veren bir grup taraftar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" sloganlarıyla tezahüratta bulundu.
Konya deplasmanından mağlubiyetle dönen futbolcuların üzüntüsü yüzlerinden okunurken, kafile taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ