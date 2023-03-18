Galatasaray taraftarından takıma özel karşılama!

Galatasaray taraftarı, Konyaspor'a mağlup olan sarı kırmızılı takımı havalimanında karşıladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarından takıma özel karşılama!
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18 Mart 2023 01:53
Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'a taraftarından destek geldi.

Sarı kırmızılı takımın taraftarları, futbolcuları havalimanında karşıladı.

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara moral veren bir grup taraftar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" sloganlarıyla tezahüratta bulundu.

Konya deplasmanından mağlubiyetle dönen futbolcuların üzüntüsü yüzlerinden okunurken, kafile taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı. 


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