Galatasaray taraftarında Osimhen korkusu!

Nijerya Milli Takım Kampında fotoğrafı paylaşılan Victor Osimhen için Galatasaraylı taraftarlar tesislerin görüntüsü için tepki gösterdi.

calendar 07 Ekim 2025 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray taraftarında Osimhen korkusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın 10 Ekim'de Lesotho ve 14 Ekim'de Benin ile oynayacağı maçlar Dünya Kupası Eleme maçları için milli takıma gitti.

SON MİLLİ ARADA SAKATLANDI

Son milli arada Nijerya'nın Ruanda'yı konuk ettiği karşılaşmada 35. dakikada darbe sonrası yaşadığı sakatlık ile oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen, sarı-kırmızılı takımda 3 karşılaşmayı kaçırmıştı.


SAHALARA YENİ DÖNDÜ

Nijeryalı yıldız golcü, Alanyaspor maçının son bölümünde oyuna girerek sahalara geri dönmüştü. Yıldız golcü, takımının Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de görev yapmıştı ancak iki mücadelede de 90 dakikayı tamamlayamadı.

KAMP FOTOĞRAFINA TARAFTARDAN TEPKİ

Victor Osimhen'in Nijerya kampı için ülkesine dönmesinin ardından kamptan paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, söz konusu karede Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulanırken tesislerin yetersizliğine tepki gösterdi.

Antrenman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşması sosyal medyada taraftarların tepkisi çekti. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.