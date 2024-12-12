Galatasaray son 4 maçta geri düşmesine rağmen yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu. Daha sonra ligde Net Global Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 geri düştüğü müsabakayı 3-2 kazandı.
Son olarak Malmö karşısında yine ilk golü yiyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu. Daha sonra ligde Net Global Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 geri düştüğü müsabakayı 3-2 kazandı.
Son olarak Malmö karşısında yine ilk golü yiyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.