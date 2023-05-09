Galatasaray, Seyrantepe'yi kaleye çevirdi: 15 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray iç sahadaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Seyrantepe'yi kaleye çevirdi: 15 maçtır yenilmiyor
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09 Mayıs 2023 00:38
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 yenen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.



 
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