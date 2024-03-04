Galatasaray, Okan Buruk'la derbilerde farklı

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11. müsabakada 8 kez kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Okan Buruk'la derbilerde farklı
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04 Mart 2024 00:00
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11. müsabakaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" dördüncü Beşiktaş derbisinde 3. kez galibiyetini aldı.

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