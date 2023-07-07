Galatasaray Nef'ten bir transfer daha!

Galatasaray Nef, Akwasi Yeboah ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.



İşte kulüpten yapılan açıklama:



"Galatasaray Nef 2023/24 transfer çalışmaları kapsamında sezonun üçüncü yabancı transferini geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Lassa forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 1.98 m boyundaki Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah ile 1+1 yıllık anlaşarak gerçekleştirdi. Yeni transferimiz Akwasi Yeboah'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."



AKWASI YEBOAH KİMDİR?



5 Haziran 1997 yılında Gana'nın Takoradi şehrinde dünyaya geldi. Tam ismi Akwasi Abeyie Yeboah olan yeni transferimiz eğitim hayatını İngiltere'de yaşarken tamamladı. 2012/13 sezonunda henüz lise yıllarındayken İngiltere Basketbol Ligi D2'de mücadele eden Newham NASSA Neptunes kadrosunda yer buldu. 2013/14'te Barking Abbey Leopards, 2014/15'te ise İngiltere Basketbol Ligi takımlarından Medway Park Crusaders forması ile mücadele etti.



2015/16 sezonunda üniversite eğitimi için ABD'ye giden Akwasi, Stony Brook University ile Amerikan Kolej Ligi NCAA'de forma giydi. 2018/19'da Stony Brook University ile dördüncü sezonunda 32 maçta 16.7 sayı, 7.7 ribaunt, 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti. Üniversite hayatının beşinci yılında Rutgers University'e geçiş yaparak okulun takımı ile NCAA'deki beşinci sezonunu 32 maçta 12 sayı, 3.8 ribaunt, 1.3 asist, 1.0 top çalma istatistikleri ile tamamladı.



2020/21'de Fransa ProB Ligi takımlarından Saint-Quentin Basket-Ball'a transfer olarak yeniden Avrupa'ya döndü. Sonraki sezon başında bir başka ProB Ligi ekibi Saint Chamond Basket Valle du Gier ile 37 maçta 13.2 sayı, 4.6 ribaunt, 1.9 asist, ortalamaları ile oynadı.



Geçtiğimiz sezon başında yolunu ülkemize çevirerek Darüşşafaka Lassa ile imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21.6 dakika, 8.50 sayı, 3.7 ribaunt istatistikleri ile sahada yer aldı. Basketball Champions League'de ise 14 maçta 5.7 sayı, 3.1 ribaunt ortalamaları yakaladı.



