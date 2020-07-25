Galatasaray, Muslera'yı mumla aradı!

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sakatlanan Fernando Muslera'yı arıyor! Sarı-kırmızılılar 26 haftada 20 gol yerken 34 hafta sonunda 37 gol yedi

Haber; Haberturk
Galatasaray, Muslera'yı mumla aradı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2020 12:16
Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, sakatlanan Fernando Muslera'yı mumla aradı. Pandemi sonrasındaki ilk maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'yı kaybeden sarı-kırmızılılar 27. haftadan itibaren yediği gollerle dikkat çekti.

Ligin ilk 26 haftasında kalesinde sadece 20 gol gören Galatasaray, sezonu 37 golle kapadı.

Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra 8 maça çıkan Galatasaray, bu mücadelelerin tamamında gol yedi. 8 karşılaşmada kalesinde 17 gol yiyen Galatasaray'ın yediği gol ortalaması ise pandemi öncesinde 0.76, sonrasında 2.12 oldu. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için