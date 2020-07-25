Galatasaray, Muslera'yı mumla aradı!

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, sakatlanan Fernando Muslera'yı mumla aradı. Pandemi sonrasındaki ilk maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'yı kaybeden sarı-kırmızılılar 27. haftadan itibaren yediği gollerle dikkat çekti.
Ligin ilk 26 haftasında kalesinde sadece 20 gol gören Galatasaray, sezonu 37 golle kapadı.
Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra 8 maça çıkan Galatasaray, bu mücadelelerin tamamında gol yedi. 8 karşılaşmada kalesinde 17 gol yiyen Galatasaray'ın yediği gol ortalaması ise pandemi öncesinde 0.76, sonrasında 2.12 oldu.
Ligin ilk 26 haftasında kalesinde sadece 20 gol gören Galatasaray, sezonu 37 golle kapadı.
Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra 8 maça çıkan Galatasaray, bu mücadelelerin tamamında gol yedi. 8 karşılaşmada kalesinde 17 gol yiyen Galatasaray'ın yediği gol ortalaması ise pandemi öncesinde 0.76, sonrasında 2.12 oldu.