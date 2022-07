İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao transferini resmen açıkladı.Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak duyuruldu.Galatasaray, Marcao'nun bonuslar dahil 15 Milyon Euro ve sonraki satışta kardan %10 pay karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı."Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Marcao için yapılan veda açıklamasında "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.