İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao transferini resmen açıkladı.
Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak duyuruldu.
GALATASARAY DA KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Marcao'nun bonuslar dahil 15 Milyon Euro ve sonraki satışta kardan %10 pay karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı.
İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
VEDA AÇIKLAMASI
Marcao için yapılan veda açıklamasında "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak olan Marcao'nun serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak duyuruldu.
GALATASARAY DA KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Marcao'nun bonuslar dahil 15 Milyon Euro ve sonraki satışta kardan %10 pay karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı.
İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Eur tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
VEDA AÇIKLAMASI
Marcao için yapılan veda açıklamasında "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.
Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.