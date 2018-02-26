Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Şubat Salı günü Teleset Mobilya Akhisar ile Galatasaray arasında oynanacak yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın 20.30'da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
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Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın 20.30'da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın