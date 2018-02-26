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Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Teleset Mobilya Akhisar ile Galatasaray arasında oynanacak yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kaynak: AA
Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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26 Şubat 2018 13:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Şubat Salı günü Teleset Mobilya Akhisar ile Galatasaray arasında oynanacak yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın 20.30'da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

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