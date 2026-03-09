Galatasaray, Liverpool maçında tam kadro!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında salı günü sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek.
Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.
