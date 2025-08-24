Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane attı.
Eren Elmalı, bu maçtaki ilk golüyle birlikte Galatasaray'ın lig tarihindeki 4000. golünü attı. Milli futbolcu, ikinci golünü ise kafayla attı ve kariyerinde ilk kez kafayla fileleri havalandırdı.
Eren'in ikinci golünde asisti yapan isim Leroy Sane oldu. Alman yıldız, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı. Sane, 90+3. dakikada golüyle Galatasaray kariyerinde ilk kez ağları havalandırdı.
Galatasaray'da Victor Osimhen de bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Osimhen'e asist yapan Zaniolo da Süper Lig'de yaklaşık iki yılın ardından bir gole etki etti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı. Süper Lig'de iki maç oynayan Kayserispor, 1 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'ndaki müsabakaya Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Jakobs, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Sane, Osimhen 11 ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.
Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de görev alan Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın yerine Okan Buruk, ilk 11'de Jakobs ve Osimhen'e şans tanıdı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Jelert, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay yer aldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK
Galatasaray'da sezona iyi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik heyet ve yönetimin kararıyla Kayserispor kadrosuna dahil edilmedi.
Milli oyuncu, ligin ilk iki haftasında forma giydiği maçlarda 3 gol 1 asistlik performansıyla takımının bu sezon attığı 6 golden 4'üne doğrudan katkı sağlamayı başardı.
OSIMHEN İLK 11'E DÖNDÜ
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Osimhen, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarıyla buluşmuştu.
KAYSERİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir maçına göre 11'de 3 değişikliğe gitti.
Gisdol, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Mane, Ackah, Hosseini'nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes'i sahaya sürdü.
Kayseri ekibi Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso, Opoku 11 ile sahaya çıktı.
KALECİ BİLAL'E PLAKET
Kayserispor'da 100'üncü maçına çıkan kaleci Bilal Beyazıt'a Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, karşılaşma öncesi plaket verdi.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
Galatasaray, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Bilal'in de müdahalesiyle direkten döndü.
YUNUS ŞANSINI DENEDİ
GAlatasaray, 24. dakikada etkili geldi. Topla birlikte ceza sahasına giren Yunus Akgün, istediği vuruşu yapamadı ve top dışarıya gitti.
BİLAL GEÇİT VERMEDİ
27. dakikada gelişen Galatasaray atağında Leroy Sane, rakip ceza sahasında çapraz pozisyonda topla buluştu. Kayserispor kalecisi Bilal, kalesini terk etti ve açıyı kapatarak Sane'ye gol şansı vermedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 36. dakikasında öne geçti. Bu dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus, topu rakip ceza sahasına kadar getirdi ve pasını Sane'ye verdi. Sane'nin vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi. Dönen topta Eren Elmalı, boş kaleye topu ağlara gönderdi.
GÜNAY, FRİKİĞİ KURTARDI
Kayserispor, karşılaşmanın 43. dakikasında rakip kalede etkili oldu. Bu dakikada Kayserispor, Galatasaray ceza alanının sağ tarafından bir serbest vuruş kullandı. Laszlo Benes barajın üstünden kaleyi denedi, Günay son anda kornere çeldi.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
EREN'DEN İKİNCİ GOL!
Galatasaray, ikinci yarının henüz başında ikinci golü buldu. Bu dakikada Leroy Sane'nin sağ kanattan rakip ceza sahasına ortasında iyi yükselen Eren Elmalı, kafayla durumu 2-0'a getirdi.
GALATASARAY FIRSATI HARCADI
Galatasaray, 59. dakikada önemli bir fırsattan yararlanamadı. Bu dakikada hızlı gelişen atakta Galatasaray, Kayserispor'u ikiye bir yakaladı. Leroy Sane'nin pasında topla buluşan Osimhen, açısını kaybetmesinin ardından topu da kaybetti. Daha sonra topla buluşan Sane'nin ceza sahasından vuruşu yandan dışarıya gitti.
YUNUS FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Galatasaray, 72. dakikada etkili oldu. Eren, sol kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasındaki Yunus Akgün'ü gördü. Yunus, ceza sahasında uygun durumda topu dışarıya gönderdi.
MAURO ICARDI OYUNDA
Galatasaray'da geçen hafta dokuz ay sonra sahalara geri dönen Mauro Icardi, 72. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray'da bu dakikada Mauro Icardi ile birlikte oyuna giren isim Kaan Ayhan oldu. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara ve Ismail Jakobs ise kenara geldi.
YİNE YUNUS! YİNE KAÇTI!
Galatasaray'da Yunus Akgün, 74. dakikada yine net bir fırsattan yararlanamadı. Bu dakikada Sane'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan milli futbolcu, topu üstten dışarıya gönderdi.
KAYSERİSPOR GOLE YAKLAŞTI
Kayserispor, karşılaşmanın 77. dakikasında etkili geldi. Cardoso, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve bu şut dışarıya gitti.
OSIMHEN İLE FARK ÜÇ!
Galatasaray, Kayseri'de 86. dakikada durumu 3-0 yaptı. Victor Osimhen, Zaniolo'nun pasında müsait durumda topu ağlara gönderdi ve bu sezon ilk golünü attı.
LEROY SANE DE ATTI
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Eren'e asistinin ardından uzatma dakikalarında ceza sahası dışından ağları havalandırdı ve maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Sane'nin savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı.
9. dakikada Torreira'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
27. dakikadaki Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Sane'nin şutunda açıyı kapatan Bilal Beyazıt, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
36. dakikada Galatasaray öne geçti. Yarı alanından aldığı topla rakip sahayı hızla geçen Yunus Akgün'ün pasında, ceza sahasına sağ çaprazda giren Sane'nin şutunda topu Bilal Beyazıt, çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Eren Elmalı, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
39. dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde ceza sahasına koşu yaparak giren Opoku'nun arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farla auta çıktı.
Maçın ilk yarısı, Galatarasay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Galatasaray, ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Sane'nin ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
59. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun kaleye paralel gönderdiği sert ortada Mendes altı pas içerisinde topa dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.
59. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Sane'nin uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
71. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Eren Elmalı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti.
74. dakikada Sane'nin pasında ceza sağasına sağ çaprazdan giren Yunus Akgün'ün şutunda top auta çıktı.
77. dakikada Mendes'in kendi yarı alanın ortalarından gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden Cardoso'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti.
86. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Icardi'nin pasında topla buluşan Zaniolo'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.
90+3. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında topla buluşan Sane'nin uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.
Maç, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Alper Akarsu, deniz Caner Özaral, Mehmet Kısal
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 60 Ackah), Benes (Dk. 69 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 69 Mane), Mendes, Opoku (Dk. 60 Tuci), Cardoso
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 79 Metehan Baltacı), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 85 Berkan Kutlu), Sara (Dk 72 Icardi), Yunus Akgün (Dk. 79 Zaniolo), Jakobs (Dk. 72 Kaan Ayhan), Sane, Osimhen
Goller: Dk. 36 ve Dk. 46 Eren Elmalı, Dk. 86 Osimhen, Dk. 90+4 Sane (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45 Sara , Dk. 77 Günay Güvenç (Galatasaray), Dk. 45 Cardoso, Dk. 76 Gökhan Sazdağı (Zecorner Kayserispor)
