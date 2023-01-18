Galatasaray Kadın Futbol Takımı'ndan 5 gollü galibiyet

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 12. haftasında Bitexen 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleden 5-0 galip ayrılan taraf oldu. Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.



Galatasaray Petrol Ofisi maça Büşra, Berna, Li Jiayue, Milica, İlayda, Ebru, Derya, Kristina, Elena, Birgül ve Yağmur 11'iyle çıktı.



Sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Birgül'ün golüyle 1-0 öne geçti. İkinci golü 41. dakikada Yağmur kaydetti. Mücadelenin ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 66. dakikada Zehra'nın golüyle skoru 3-0 yaptı. 88. dakikada Elena'nın golüyle skoru 4-0 yapan Galatasaray Petrol Ofisi, 90+4'te İsmigül'ün kaydettiği golle karşılaşmayı 5-0 galip tamamladı.



Galatasaray, bu maçın ardından Ataşehir Belediye Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak. Mücadele, 22 Ocak 2023 Pazar günü saat 12.00'de İBB Esatpaşa Stadı'nda oynanacak.





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