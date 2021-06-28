Galatasaray, Kaan Ayhan transferini çözüyor

Galatasaray'ın EURO 2020 öncesinde ilk görüşmesine imza attığı ve el sıkıştığı Kaan Ayhan'ın transferi bu hafta netlik kazanacak.İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün 3 milyon euro bonservisle bu transferi olumlu sonuçlandırması bekleniyor. Sassuolo ile görüşmelerin devam ettiği Kaan transferini bitirerek dönmeyi hedeflediği belirtildi.Kaan da sarı kırmızılı formayı giymeyi çok isterken transferin birkaç gün içinde resmen açıklanabileceği ifade edildi. Milli takım formasını da giyen Kaan, 2020'de Düsseldorf'tan Sassuolo'ya 2.5 milyon euro karşılığında gitmişti.Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde 19 mücadeleye çıkan başarılı oyuncu, gol veya asist katkısında bulunamadı. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Kaan, önümüzdeki sezon Sarı-Kırmızılı formayı giymeye ilk kez bu kadr çok yaklaştı. Kaan hamlesi sadece yerli rotasyonu için değil, savunma derinliği açısından da önem arz ediyor.