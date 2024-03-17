Galatasaray'ın yıldızları fedakarlığa hazır!

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 39 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 77 golüne, Lacivert-Beyazlılar 39 golle yanıt verdi.
Zorunlu değişikliğe gidecek
Bu 90 dakikada Okan Buruk'u en çok zorlayacak noktaların başında savunmadaki eksikler geliyor. Abdülkerim belirsizliği devam ederken Sanchez'in sakatlığının sürmesi nedeniyle sahada olamama durumları Buruk'u bu bölgede bir kez daha zorunlu değişikliğe götürecek.
Adını 11'e yazdırdı
Bu haftaki antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer almayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor. Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan, ağrılarının devam etmesine rağmen son idmanların hepsine çıktı ve bugünkü Kasımpaşa mücadelesi öncesinde adını ilk 11'e yazdırdı. Kaan'ın 11'e girmesiyle, Barış'ın da sağ önde oynaması kesinleşti.
Maç saatinde durumu belli olacak
Bu da Zaha, Tete ve Ziyech'in yine oyuna kulübede başlayacağı anlamına geliyor. En merak edilen konulardan biri de Abdülkerim'in durumu. Tecrübeli futbolcu da son idmanlarda takımla çalıştı. Ancak riske edilip edilmeyeceği maç saatine doğru kesinleşecek. Şimdilik sol stoperde Berkan Kutlu bir adım önde görünüyor.
Zorunlu değişikliğe gidecek
Bu 90 dakikada Okan Buruk'u en çok zorlayacak noktaların başında savunmadaki eksikler geliyor. Abdülkerim belirsizliği devam ederken Sanchez'in sakatlığının sürmesi nedeniyle sahada olamama durumları Buruk'u bu bölgede bir kez daha zorunlu değişikliğe götürecek.
Adını 11'e yazdırdı
Bu haftaki antrenmanlarda takımla çalışmalarda yer almayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor. Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan, ağrılarının devam etmesine rağmen son idmanların hepsine çıktı ve bugünkü Kasımpaşa mücadelesi öncesinde adını ilk 11'e yazdırdı. Kaan'ın 11'e girmesiyle, Barış'ın da sağ önde oynaması kesinleşti.
Maç saatinde durumu belli olacak
Bu da Zaha, Tete ve Ziyech'in yine oyuna kulübede başlayacağı anlamına geliyor. En merak edilen konulardan biri de Abdülkerim'in durumu. Tecrübeli futbolcu da son idmanlarda takımla çalıştı. Ancak riske edilip edilmeyeceği maç saatine doğru kesinleşecek. Şimdilik sol stoperde Berkan Kutlu bir adım önde görünüyor.
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