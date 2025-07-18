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Galatasaray'ın yeni hedefi: Wilfried Singo

Galatasaray, Monaco'da forma giyen Wilfried Singo'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki savunmacının transfer şartlarıyla ilgili bilgi almak üzere ilk teması kurdu.

calendar 18 Temmuz 2025 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın yeni hedefi: Wilfried Singo
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Yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın yeni hedefi ortaya çıkt.

A Spor'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu gündemine aldı.

HEM STOPER HEM SAĞ BEK


Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen Singo, Galatasaray'ın transfer listesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İLK TEMAS KURULDU

Edinilen bilgilere göre, Galatasaray cephesi, Singo'nun şartlarıyla ilgili bilgi almak için Monaco ile aracılar üzerinden ilk teması kurdu. Oyuncunun maliyeti ve kulübünün yaklaşımına göre sarı-kırmızılıların resmi hamle yapabileceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Singo, geride kalan sezonda 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi. 

 
 

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