Galatasaray'ın yeni hedefi: Wilfried Singo

Yeni sezon için savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın yeni hedefi ortaya çıkt.
A Spor'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu gündemine aldı.
HEM STOPER HEM SAĞ BEK
Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen Singo, Galatasaray'ın transfer listesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.
İLK TEMAS KURULDU
Edinilen bilgilere göre, Galatasaray cephesi, Singo'nun şartlarıyla ilgili bilgi almak için Monaco ile aracılar üzerinden ilk teması kurdu. Oyuncunun maliyeti ve kulübünün yaklaşımına göre sarı-kırmızılıların resmi hamle yapabileceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Singo, geride kalan sezonda 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi.
A Spor'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu gündemine aldı.
HEM STOPER HEM SAĞ BEK
Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabilen Singo, Galatasaray'ın transfer listesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.
İLK TEMAS KURULDU
Edinilen bilgilere göre, Galatasaray cephesi, Singo'nun şartlarıyla ilgili bilgi almak için Monaco ile aracılar üzerinden ilk teması kurdu. Oyuncunun maliyeti ve kulübünün yaklaşımına göre sarı-kırmızılıların resmi hamle yapabileceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Singo, geride kalan sezonda 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi.