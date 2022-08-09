Galatasaray'ın tarihindeki yabancı sayısı 183 oldu

Galatasaray'da transferleri açıklanan Lucas Torreira 182, Dries Mertens ise 183. yabancı futbolcu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın tarihindeki yabancı sayısı 183 oldu
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09 Ağustos 2022 13:50
Galatasaray'ın Lucas Torreira ve Dries Mertens'i transfer etmesiyle Süper Lig tarihinde kadrosuna kattığı yabancı oyuncu sayısı 183'e yükseldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, 1959'da başlayan Süper Lig'de geride kalan 64 sezonda 5 kıta ve 49 ülkeden 177 yabancı futbolcuyu transfer etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka ve Şili'den oyuncu aldı.

Bu sezon ilk yabancı transferini Portekizli Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak yapan Galatasaray, sonrasında sırasıyla İsviçreli Haris Seferovic, Fransız Leo Dubois ve Norveçli Fredrik Midtsjö'yu aldı. Bu transferlerle "Cim-bom"un tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 181'e çıktı.

Transfer hareketliliği süren Galatasaray, son olarak iki yıldız futbolcu Uruguaylı Lucas Torreira ve Belçikalı Dries Mertens'i transfer etti. Torreira, Galatasaray'ın 182. yabancı futbolcusu olurken, Mertens ile bu sayı 183'e taşındı. 

- Torreira, 4. Uruguaylı 

Lucas Torreira, Galatasaray'da forma giyecek 4. Uruguaylı futbolcu olacak.

Uruguaylı futbolculardan Fernando Muslera, kaptanlığını yaptığı sarı-kırmızılı takımda 12. sezonuna başladı. Galatasaray'da daha önce Uruguaylı Andres Fleurquin ile Marcelo Saracchi de top koşturmuştu. 

- Mertens, 4. Belçikalı 

Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı terletecek 4. Belçikalı olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da daha önce bu ülkeden Mbo Mpenza, Jason Denayer ve Luis Cavanda oynamıştı. 



- En fazla yabancı Brezilya'dan 

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 63 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı. 

- Türk asıllı yabancılar 

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti. 

- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları 

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: 

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 22 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao
Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa 9 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Seteven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois
Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin 6 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero
Kolombiya 6 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao
Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
Nijerya 5 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Fildişi Sahili 4 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri
Belçika 4 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda Dries Mertens
Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama
İspanya 3 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena
Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli
Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda
ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya 1 Morgan de Sanctis
Sırbistan 1 Sasa İlic
İran 1 Naser Sadeghi
Surinam 1 Ulrich Watson
Litvanya 1 Gintaras Stauce
Zimbabve 1 Norman Mapeza
Galler 1 Dean Saunders
İsrail 1 Haim Revivo
Makedonya 1 Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou
Gabon 1 Mario Lemina
Mısır 1 Mustafa Muhammed
Danimarka 1 Victor Nelsson
Şili 1 Erick Pulgar
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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