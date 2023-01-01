Galatasaray'ın sütten ağzı yandı! Gençler için önlem

Galatasaray'da Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Baran Aksaka'nın sözleşmeleri zam yapılarak 2026 yılına kadar kulüpte kalmaları sağlandı.Ozan Kabak'ın 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli nedeniyle 4 sene önceki yönetim, Stuttgart'tan gelen 11 milyon Euro teklifi kabul etmek durumunda kalmıştı.Emin, Metehan ve Baran'ın sözleşmelerine herhangi bir serbest kalma maddesi koyulmadı ve bu oyuncular için G.Saray'ın eli güçlü tutuldu...Dünya Kupası arasında topuğundan sakatlanan Mauro İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti. Tedavisinin ilk bölümünü Arjantin'de geçirdikten sonra Florya'ya dönen İcardi, pazartesi bireysel çalışmalara başladı.Yıldız oyuncu takımla birlikte idman yapacak seviyeye geldi ve A.Gücü maçında 15-20 dakika süre alması planlanıyor.Dünya Kupası arasını tedaviyle geçiren Emre Taşdemir iyileşti ancak Sivas'ta bozuk zeminde sakatlanma ihtimali düşünülerek riske edilmedi. Kazımcan'ın sakatlığında tekrar şans bulacak Emre, Ankaragücü maçında sol bekte Van Aanholt'tan formayı alabilir.