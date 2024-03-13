Galatasaray'ın savunmasında dikkat çeken tablo!

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray açısından hikayesi en ilginç sezonlardan biri yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 29 hafta geride kalırken, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde lider; attığı 64 golle bu alanda ligin en iyi 2. takımı, yediği 17 golle de bu alanda ligin en iyisi konumunda.
18 FARKLI SAVUNMA DÖRTLÜSÜ
Galatasaray bu müthiş savunma üstünlüğünü sağlarken, gerideki kadro istikrarını ise bir türlü yakalayamadı. Teknik direktör Okan Buruk, neredeyse her karşılaşmada farklı bir deneme yapmak zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılılar, geride kalan 29 maçta tam 18 farklı savunma dörtlüsüyle sahaya çıktı.
EN ÇOK OYNAYANLARI GÖNDERDİ
Galatasaray'da özellikle sol bekte sezon başından bu yana çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Şu ana kadar 8 farklı sol bekle oynayan Cim Bom'da; Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Leo Dubois ve Abdülkerim Bardakcı bu pozisyonda görev yaptı. İlk haftalarda Dubois'yla, devre arasında da bu bölgede en çok oynayan ikili (13 maç) Angelino ve Kazımcan'la yolları ayıran Aslan'da, Alman futbolcu Derrick Köhn'ün transferiyle işler yoluna girmeye başladı.
AURIER FORMA GİYEMEDİ
Sağ bekte de 4 farklı isim forma giydi. Sacha Boey sezonun ilk yarısında bu bölgeyi domine etmesine rağmen, 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e imza attıktan sonra yeri doldurulamadı. Genç Ali Turap'ın yanı sıra Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz bu bölgeyi idare etmeye çalışıyor. Boey'nin yerine transfer edilen Serge Aurier ise Afrika Kupası'ndan sakat döndüğü için şu ana kadar forma giyemedi ve Milli aradan önce sahada olması da beklenmiyor. Fildişi Sahilli futbolcu forma giydiğinde sağ bekteki 5. oyuncu olacak.
BERKAN KUTLU STOPERDE
Savunma beklerinde yaşanan problemlere son haftalarda bir de stoper krizi eklenmiş durumda. Abdülkerim ile Sanchez'in aynı anda sakatlanması, Okan hocayı yine yeni arayışlara itti. Son olarak Berkan Kutlu'yu sol stoperde kullanan Buruk, pazar günkü Kasımpaşa maçında da aynı tercihi yapmak zorunda kalabilir. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar 5 farklı oyuncuyla 7 farklı stoper tandemi denedi. En çok birlikte oynayan tandem ise 11 maçla Nelsson - Abdülkerim ikilisi oldu. Nelsson - Sanchez ikilisi ise 8 kez beraber oynadı.
18 FARKLI SAVUNMA DÖRTLÜSÜ
Galatasaray bu müthiş savunma üstünlüğünü sağlarken, gerideki kadro istikrarını ise bir türlü yakalayamadı. Teknik direktör Okan Buruk, neredeyse her karşılaşmada farklı bir deneme yapmak zorunda kaldı. Sarı-Kırmızılılar, geride kalan 29 maçta tam 18 farklı savunma dörtlüsüyle sahaya çıktı.
EN ÇOK OYNAYANLARI GÖNDERDİ
Galatasaray'da özellikle sol bekte sezon başından bu yana çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Şu ana kadar 8 farklı sol bekle oynayan Cim Bom'da; Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Leo Dubois ve Abdülkerim Bardakcı bu pozisyonda görev yaptı. İlk haftalarda Dubois'yla, devre arasında da bu bölgede en çok oynayan ikili (13 maç) Angelino ve Kazımcan'la yolları ayıran Aslan'da, Alman futbolcu Derrick Köhn'ün transferiyle işler yoluna girmeye başladı.
AURIER FORMA GİYEMEDİ
Sağ bekte de 4 farklı isim forma giydi. Sacha Boey sezonun ilk yarısında bu bölgeyi domine etmesine rağmen, 30+5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e imza attıktan sonra yeri doldurulamadı. Genç Ali Turap'ın yanı sıra Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz bu bölgeyi idare etmeye çalışıyor. Boey'nin yerine transfer edilen Serge Aurier ise Afrika Kupası'ndan sakat döndüğü için şu ana kadar forma giyemedi ve Milli aradan önce sahada olması da beklenmiyor. Fildişi Sahilli futbolcu forma giydiğinde sağ bekteki 5. oyuncu olacak.
BERKAN KUTLU STOPERDE
Savunma beklerinde yaşanan problemlere son haftalarda bir de stoper krizi eklenmiş durumda. Abdülkerim ile Sanchez'in aynı anda sakatlanması, Okan hocayı yine yeni arayışlara itti. Son olarak Berkan Kutlu'yu sol stoperde kullanan Buruk, pazar günkü Kasımpaşa maçında da aynı tercihi yapmak zorunda kalabilir. Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar 5 farklı oyuncuyla 7 farklı stoper tandemi denedi. En çok birlikte oynayan tandem ise 11 maçla Nelsson - Abdülkerim ikilisi oldu. Nelsson - Sanchez ikilisi ise 8 kez beraber oynadı.