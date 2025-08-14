14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
2-0
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
5-6
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
0-1UZS
14 Ağustos
Brann-Haecken
0-1
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
1-2
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
3-1
14 Ağustos
Drita-FCSB
1-3
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
2-1
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
3-4
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
2-0
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
2-1
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-2
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
0-2
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
1-3UZS
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
1-1
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
2-4
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
3-2

Galatasaray'ın Sacha Boey planı!

Galatasaray, Sacha Boey'i transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 4 milyon Euro'ya transferi bitirmek istiyor.

calendar 14 Ağustos 2025 21:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Sacha Boey planı!




Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sacha Boey için girişimlerini sürdürüyor.

BAYERN SATIŞA SICAK

Bayern Münih, Sacha Boey'in satışı konusunda kulüplere zorluk çıkarmıyor. Alman devinin, 10 milyon Euro'luk bir talepleri var.

4 MİLYON EURO'LUK PLAN

Galatasaray'ın ise Boey transferinden Bayern'den 6 milyon Euro'luk bir alacağı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, kalan 4 milyon Euro'yu taksitlere bölüp Boey'i almak istiyor.

Sacha Boey ise 3-3.5 milyon Euro yıllık maaş istiyor.

PERFORMANSI

Bayern Münih kariyerinde 23 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 4 asist kaydetti. 
