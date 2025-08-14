Galatasaray'ın Sacha Boey planı!

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sacha Boey için girişimlerini sürdürüyor.
BAYERN SATIŞA SICAK
Bayern Münih, Sacha Boey'in satışı konusunda kulüplere zorluk çıkarmıyor. Alman devinin, 10 milyon Euro'luk bir talepleri var.
4 MİLYON EURO'LUK PLAN
Galatasaray'ın ise Boey transferinden Bayern'den 6 milyon Euro'luk bir alacağı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, kalan 4 milyon Euro'yu taksitlere bölüp Boey'i almak istiyor.
Sacha Boey ise 3-3.5 milyon Euro yıllık maaş istiyor.
PERFORMANSI
Bayern Münih kariyerinde 23 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 4 asist kaydetti.
