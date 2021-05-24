Galatasaray'ın Rangers'tan gözdesi: Aribo

Galatasaray'da sezon bitimiyle orta saha bölgesi adeta boşalırken, transfer için gündeme Rangers'tan Joe Aribo geldi.

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Galatasaray'ın Rangers'tan gözdesi: Aribo
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24 Mayıs 2021 13:54
Orta saha bölgesine takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetimin gözünü İskoç ekibi Rangers'a çevirdiği öğrenildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak'ın scout ekibinin önerisiyle Nijeryalı Joe Aribo'ya talip olduğu ve fiyat araştırması yaptığı kaydedildi.

42 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST

Futbola İngiltere'de Staines Town'da başlayan Aribo, 2015'te Charlton Athletic'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti. 2019'da Rangers'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

GERRARD'IN PRENSİ OLDU

Rangers'ın hocası Steven Gerrard'ın elinde potansiyelini ortaya koyan Aribo, iki sezonda 91 maça çıkarak istikrarını gösterdi. 1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak lanse edilse de daha yüksek bir miktar istenmesi bekleniyor.




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