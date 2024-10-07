Galatasaray'ın rakibi AO Thiras

Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda salı günü AO Thiras'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın rakibi AO Thiras
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07 Ekim 2024 12:54
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında salı günü Yunanistan'ın AO Thiras takımını ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın rövanşı, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

Tur atlayan takım, 16'lı final turunda Almanya ekibi Wiesbaden ile eşleşecek.

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