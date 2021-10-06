Galatasaray'ın planı: Yedlin yerine yerli

Galatasaray'ın ABD'li sağ beki Yedlin'in, devre arasında Galatasaray'la yollarını ayırması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın planı: Yedlin yerine yerli
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06 Ekim 2021 14:17
Galatasaray'ın ABD'li sağ beki Yedlin'in, devre arasında Galatasaray 'la yollarını ayırması bekleniyor.

Premier Lig'e transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcunun, birkaç İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı- Kırmızılılar'ın, 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Yedlin'i Ada'ya göndermeye hazırlandığı iddia ediliyor. Galatasaray Yönetimi, Yedlin'in yerine yerli bir sağ bek takviyesi yapmayı amaçlıyor. 


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