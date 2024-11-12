Galatasaray'ın gözü rekorda!

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni rekorlara hazırlanıyor. 2022-23 sezonunda üst üste 14 maç kazanan, geçen sezon da arka arkaya 17 maç kazanarak galibiyet rekoru kıran Galatasaray, 102 puanla şampiyon olmuştu.
Bu sezona da fırtına gibi başlayan sarı kırmızılılar, 11 maçta 31 puan toplandı. Galatasaray milli ara dönüşü deplasmanda Bodrum FK'yı yenmesi halinde, Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıcını yapmış olacak. Öte yandan Cimbom'un rekor haftasında rakip yine Volkan Demirel olacak.
Geçen sezon 11 haftada yine 31 puan elde eden sarı kırmızılılar 12. maçında Hatayspor'a yenilmişti. O dönem Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel bu sezon ise Bordum FK'nın teknik direktörü olarak Galatasaray'a rakip olacak.
Bu sezona da fırtına gibi başlayan sarı kırmızılılar, 11 maçta 31 puan toplandı. Galatasaray milli ara dönüşü deplasmanda Bodrum FK'yı yenmesi halinde, Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıcını yapmış olacak. Öte yandan Cimbom'un rekor haftasında rakip yine Volkan Demirel olacak.
Geçen sezon 11 haftada yine 31 puan elde eden sarı kırmızılılar 12. maçında Hatayspor'a yenilmişti. O dönem Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel bu sezon ise Bordum FK'nın teknik direktörü olarak Galatasaray'a rakip olacak.