Galatasaray'ın gözü rekorda!

Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, rekorlara doymuyor. Sarı kırmızılılar, milli ara dönüşü Bodrum FK'yı yenmesi halinde lig tarihindeki en iyi başlangıcını yapmış olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın gözü rekorda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 11:17
Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni rekorlara hazırlanıyor. 2022-23 sezonunda üst üste 14 maç kazanan, geçen sezon da arka arkaya 17 maç kazanarak galibiyet rekoru kıran Galatasaray, 102 puanla şampiyon olmuştu.

Bu sezona da fırtına gibi başlayan sarı kırmızılılar, 11 maçta 31 puan toplandı. Galatasaray milli ara dönüşü deplasmanda Bodrum FK'yı yenmesi halinde, Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıcını yapmış olacak. Öte yandan Cimbom'un rekor haftasında rakip yine Volkan Demirel olacak.

Geçen sezon 11 haftada yine 31 puan elde eden sarı kırmızılılar 12. maçında Hatayspor'a yenilmişti. O dönem Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel bu sezon ise Bordum FK'nın teknik direktörü olarak Galatasaray'a rakip olacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery