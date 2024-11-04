Galatasaray'ın gözü Kerem Aktürkoğlu'nda!

Benfica'da formuyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'nun 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli 100 milyon Euro'ya çıkarılacak. 26 yaşındaki oyuncunun transferinden yüzde 10 pay alacak olan Galatasaray'ın da iştahı kabardı.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın gözü Kerem Aktürkoğlu'nda!
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04 Kasım 2024 10:55
Galatasaray'dan 12 milyon Euro ve sonraki satışın kârından yüzde 10 payla Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede performansıyla parladı.

Portekiz ekibinde oynadığı 9 karşılaşmada 8 gol atıp, 4 asist gerçekleştiren 26 yaşındaki sol kanadın futbolu, Sarı-Kırmızılı takımı mutlu ederken iştahını da kabarttı.

Benfica, formuyla göz dolduran ve Avrupa'nın devlerini peşine takan Kerem'i kolay bırakmayacağını göstermek için serbest kalma bedelini revize etmeyi düşünüyor.

Sözleşmesinde yer alan 60 milyon Euro'luk serbest kalma şartının 100 milyon Euro'ya yükseltilmesi amaçlanıyor. Milli futbolcunun, 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. 

 
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