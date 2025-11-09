Süper Lig'de Galatasaray'ın Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı maçta sarı-kırmızılıların golü iptal edildi.
Maçın 83. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle Galatasaray durumu 1-1 yaptı. Ancak VAR hakemi Ali Şansalan, orta hakem Çağdaş Altay'ı pozisyonu izlemek için çağırdı.
İnceleme sonrası Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
