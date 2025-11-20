Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i netleşiyor

Galatasaray'da gözler, Gençlerbirliği maçına çevrildi. Ligde oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
OKAN BURUK'UN BELİRLEDİĞİ İSİMLER
Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Singo, solunda ise Jakobs forma giyecek. Stoper tandemindeyse Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı olacak.
Orta sahada Torreira - Lemina ikilisinin önünde İlkay veya Sara tercih edilecek. Kanatlarda Leroy Sane ve Roland Sallai'nin yer alması bekleniyor.
İleri uçtaysa ligin ilk haftalarında olduğu gibi Barış Alper Yılmaz'a görev verilmesi yüksek ihtimal.