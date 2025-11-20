20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'ın Gençlerbirliği 11'i netleşiyor

Ligde son iki maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında taraftarı önünde kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

calendar 20 Kasım 2025 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 11:19
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da gözler, Gençlerbirliği maçına çevrildi. Ligde oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden sarı kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.
 
Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
 
OKAN BURUK'UN BELİRLEDİĞİ İSİMLER
 
Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Singo, solunda ise Jakobs forma giyecek. Stoper tandemindeyse Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı olacak.
 
Orta sahada Torreira - Lemina ikilisinin önünde İlkay veya Sara tercih edilecek. Kanatlarda Leroy Sane ve Roland Sallai'nin yer alması bekleniyor.
 
İleri uçtaysa ligin ilk haftalarında olduğu gibi Barış Alper Yılmaz'a görev verilmesi yüksek ihtimal.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
