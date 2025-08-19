Galatasaray'ın Diogo Costa planı

Galatasaray, Ederson transferinde pürüz çıkması halinde rota, Portekiz Milli Takımı'nın ve Porto'nun file bekçisi Diogo Costa'ya çevrilecek.



Sarı-kırmızılılar, genç kaleci için ciddi bir yatırım yapmaya hazır.



İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNDU





Portekiz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Diogo Costa için Porto'ya 20 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sundu. Ancak bu teklifin Porto tarafından reddedilmesi bekleniyor. Çünkü 25 yaşındaki kalecinin kulübüyle 2027 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi var ve Portekiz ekibi oyuncunun potansiyelinin farkında.



EDERSON OLMAZSA COSTA





Yine de Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarı sürüyor. Yönetim, Ederson transferinin gerçekleşmemesi durumunda tüm odağını Diogo Costa'ya çevirecek. Genç yaşına rağmen tecrübesi ve yetenekleriyle dikkat çeken Costa için Sarı-kırmızılılar, teklifi artırmaya da hazır.

Galatasaray, geleceğe dönük bir yatırım olarak gördüğü Diogo Costa transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor.



