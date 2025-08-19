19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Galatasaray'ın Diogo Costa planı

Galatasaray, Ederson transferi çıkmaza girerse Diogo Costa için tüm şartları zorlamaya hazır.

calendar 19 Ağustos 2025 19:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Diogo Costa planı
Galatasaray, Ederson transferinde pürüz çıkması halinde rota, Portekiz Milli Takımı'nın ve Porto'nun file bekçisi Diogo Costa'ya çevrilecek.

Sarı-kırmızılılar, genç kaleci için ciddi bir yatırım yapmaya hazır.

İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Diogo Costa için Porto'ya 20 milyon euro + bonuslar içeren bir teklif sundu. Ancak bu teklifin Porto tarafından reddedilmesi bekleniyor. Çünkü 25 yaşındaki kalecinin kulübüyle 2027 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi var ve Portekiz ekibi oyuncunun potansiyelinin farkında.

EDERSON OLMAZSA COSTA

Yine de Galatasaray'ın bu transferdeki ısrarı sürüyor. Yönetim, Ederson transferinin gerçekleşmemesi durumunda tüm odağını Diogo Costa'ya çevirecek. Genç yaşına rağmen tecrübesi ve yetenekleriyle dikkat çeken Costa için Sarı-kırmızılılar, teklifi artırmaya da hazır.



Galatasaray, geleceğe dönük bir yatırım olarak gördüğü Diogo Costa transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor.

