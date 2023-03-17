Galatasaray'ın değeri tavan yaptı!

Kadro değeri 177 milyon euroya yükselen Galatasaray, Süper Lig'in en değerli takımı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın değeri tavan yaptı!
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17 Mart 2023 11:34
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Transfermarkt son güncellemeyle birlikte birçok sarı-kırmızılı oyuncunun piyasa değerini arttırdı.

Kadro değeri 177 milyon euroya yükselen Aslan, Süper Lig'in en değerli takımı oldu.

Süper Lig'in en çok değer kazanan oyuncusu 4.5 milyon euro artışla 11 milyon euro'ya ulaşan Sacha Boey oldu. Ligin en değerli oyuncusu 28 milyon euro piyasa değeriyle Zaniolo... İtalyan oyuncuyu İcardi, Nelsson ve Torreira takip ediyor. 

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