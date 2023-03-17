Transfermarkt son güncellemeyle birlikte birçok sarı-kırmızılı oyuncunun piyasa değerini arttırdı.Kadro değeri 177 milyon euroya yükselen Aslan, Süper Lig'in en değerli takımı oldu.Süper Lig'in en çok değer kazanan oyuncusu 4.5 milyon euro artışla 11 milyon euro'ya ulaşan Sacha Boey oldu. Ligin en değerli oyuncusu 28 milyon euro piyasa değeriyle Zaniolo... İtalyan oyuncuyu İcardi, Nelsson ve Torreira takip ediyor.