Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde iyi performansı devam ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 15 maçta sadece 2 kez yenildi.

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde iyi performansı devam ediyor
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26 Eylül 2024 01:43
Son güncelleme 26 Eylül 2024 01:46
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 15 maçta sadece 2 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 15 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı. "Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

Avrupa'da 3 maç sonra kazandı

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ilk maçta alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 karşılaşmada mağlup oldu.

PAOK'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan "Cimbom", üç maçlık galibiyet özlemini de dindirdi.

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