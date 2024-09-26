Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde iyi performansı devam ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 15 maçta sadece 2 kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 15 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı. "Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.
Avrupa'da 3 maç sonra kazandı
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ilk maçta alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 karşılaşmada mağlup oldu.
PAOK'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan "Cimbom", üç maçlık galibiyet özlemini de dindirdi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 15 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 6'sından beraberlikle ayrıldı. "Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.
Avrupa'da 3 maç sonra kazandı
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan ilk maçta alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 karşılaşmada mağlup oldu.
PAOK'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan "Cimbom", üç maçlık galibiyet özlemini de dindirdi.