Galatasaray'ın Avrupa'da kalesi düştü!

Galatasaray, ligde 26 mücadelede 14 gol yedi. 14 maçta kalesini gole kapattı Avrupa'da 14 maçta 24 gol yedi. Sadece 3 maçta kalesinde gol görmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın Avrupa'da kalesi düştü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 11:10
Galatasaray'ın lig ve Avrupa'daki savunma performansları gece ile gündüz kadar farklı.

Galatasaray'ın sert pres anlayışı, Avrupa Kupaları'nda Süper Lig'deki kadar başarı getirmedi. Okan Buruk'un öğrencileri kadro kalitesi olarak ağır bastıkları ligde çıktıkları 26 karşılaşmada kalelerinde sadece 14 gol izin verdiler.

26 maçın 14'ünde ise kalelerini gole kapatmayı başardılar. Avrupa'da ise durum tam ters oldu. Cimbom bu sezon 14 Avrupa Kupası maçı oynadı.

Kalesinde gördüğü gol sayısı 24 oldu. 14 mücadelenin sadece 3'ünde gol yemedi. Onlar da eleme turlarındaki iki Olimpija maçı ile Zalgiris karşılaşması.

Galatasaray, ligi domine eden taktiğinin Edirne dışında tam işlememesi sebebiyle Avrupa Kupaları'na veda etti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery